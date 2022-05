Kévin LEPRUN

Je suis actuellement en poste de Responsable de Production chez 1to1 Progress, société de formation linguistique à distance.



Etant diplômé d'un cursus d'ingénieurs généralistes au sein de l'EI CESI effectué en apprentissage, je possède une expérience de 3 ans en alternance réalisée avec Connecteurs Electriques Deutsch Evreux en tant qu'Apprenti Ingénieur Amélioration Continue.



J'ai également à mon actif 6 mois d'expérience en tant qu'Ingénieur de Production chez Ferrero où ma mission principale a été de former les opérateurs à la méthodologie 5S et mettre en place cette méthodologie sur les lignes de conditionnement du Nutella.



Ma dernière expérience en industrie au sein de la société Orientis Gourmet où j'occupais le poste de Responsable Adjoint de Production m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences en gestion de la production (personnel et planification), gestion de projets transversaux liés à la certification ISO 22000 et aux RH.



Suite à mon congé parental, j'ai eu l'opportunité professionnelle de travailler en temps que Barman dans un hôtel 4 étoiles facilitant mon retour à l'emploi et me permettant de découvrir un corps de métier totalement différent de mon métier de prédilection.



Chez 1to1 Progress, j'ai découvert un nouvel aspect de mon métier. En effet, Responsable de Production au sein d'une société de services possède des différences avec un poste similaire au sein d'une industrie. L'aspect humain représente une grande partie voir la totalité de la production, la production de cours étant gérée par des professeurs.



J'ai pu mettre en place des outils de gestion de la production automatisés via Excel VBA, ce qui fut d'une grande aide dans le suivi des cours et l'optimisation du taux d'occupation.



Je vous souhaite une agréable visite sur mon profil.

Cordialement,

Kévin



Mes compétences :

Travail en équipe

Amélioration continue

Ingénieur

Aéronautique

Production

Kaizen

5S

Optimisation de la performance industrielle

Esprit d'équipe

Management

Lean management

TRS

Agro alimentaire