Direction et coordination :

- Des équipes de productions (entre 160 et 200 personnes en fonction des objectifs de production)

- Dune équipe jour (Process Team) composée denvirons trente personnes (cadres ingénieurs, collaborateurs et techniciens)

- Formation, intégration, mise en application et coaching dune nouvelle stratégie dexcellence opérationnelle : Plant Optimisation



Définition des orientations stratégiques à moyen et long terme en priorisant les piliers :

Safety :

- Garantir un environnement de travail visant à atteindre / dépasser les objectifs KPI

- Mise en place et suivi de projet visant à réduire les risques dincidents

- Mise en application de la politique QHSE



People :

- Evaluation, motivation, coaching et support des différents interlocuteurs du secteur

- Définition de plan de formation visant la montée en compétences des différents acteurs du secteur

- Création, définition et mise en application du processus de formation du personnel opérationnel

- Création, définition et mise en application dun système de prime à la performance

- Gestion de labsentéisme et des effectifs

- Accompagnement au changement (définition et organisation des équipes de production faisant suite au changement dorganisation de rotation (passage dun calendrier 4x8 à 5x8))

- Mise en place et suivi de projet visant à améliorer le bien-être au travail



Quality :

- Garantir latteinte / dépassement des objectifs KPI

- Définition de la stratégie damélioration des résultats qualités

- Mesure de la performance et mise en place doutils de pilotage



Delivery :

- Garantir latteinte / dépassement des objectifs KPI

- Définition de la stratégie damélioration de la productivité

- Mesure de la performance et mise en place doutils de pilotage



Cost :

- Gestion de budget du secteur

- Définition et priorisation de projet dinvestissements CAPEX

- Définition et gestion de projet visant à réduire les coûts