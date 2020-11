Kévin MORTIER

Bonjour

Je suis en contrat CDI en jardinerie " esprit jardiland" Carquefou.

Grâce à mes expériences je sais manager un rayon ainsi qu'une équipe . J'ai envie de réussir et je ferais mes preuves dans ce milieu, qui est aussi ma passion.

cette jardinerie plutôt familiale me permet de toucher à tous les rayons en lien avec le végétal.

sincères salutations

Cordialement



Mes compétences :

Gestion de projet

Autonomie

Travail en équipe

Sens du contact

Sens de l'initiative

SAP IS U

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel