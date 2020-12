Kévin NAYRAGUET

Jeune homme de 31 ans, j’évolue dans un univers vidéo ludique et multimédia depuis ma plus tendre enfance (4 ans). Technologie, musique, environnement et innovation sont mes principaux centres d'intérêts.

Détenteur d’une Licence Activités et Techniques de Communication, spécialité Services et Technologies de l’Information et de la Communication, je me suis spécialisé, depuis 2007, dans la gestion de projet.

Toujours en quête de nouvelles aventures, je lance en 2010 mon auto-entreprise pour parfaire ma créativité. En dehors de mon activité salariée, je réponds aux besoins de mes clients tout en les conseillant. Je mets fin à cette expérience en 2014 sans pour autant cesser ma formation continue.

J'ai obtenu en 2016 un Master 2 Management, parcours Technologies de l'Information, Marketing et Management.

Après avoir travaillé pour les secteurs de la publicité puis de l'assurance, j'ai rejoint Ramsay Générale de Santé en tant que Responsable Social Media et, désormais, Head of Social Media.



Gestion de projet

VideoStudio

Campaign Commander

After effects 2D

Sarbacane

Réseaux sociaux

Photoshop

Premiere

CSS2

CSS3

Html 5

Illustrator

Flash

PHP

HTML

Dreamweaver

Réseaux sociaux professionnels

Office

InDesign et QuarXPress

Drupal

Wordpress

Ezpublish

Webmaster

Montage

Webdesigner

Graphisme

Manager

InDesign

Gestion

Conseil

Cadrage

Médias

Final Cut Pro