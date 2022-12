Audrey JAWORSKA

Assistante Administrative et Commerciale dans le domaine du Funéraire, polyvalente et autonome, je suis à la recherche d'une entreprise ambitieuse, qui accorde de l'importance et de la confiance en ses salariés.



Ma priorité: ma carrière professionnelle...



Avancer ensemble, être à l'écoute, bon esprit d'équipe, donner et recevoir : voilà ce que je recherche d'une entreprise!



Mes compétences :

Discrétion

Organisation

Persévérante

Ponctuelle

Relationnel

Sérieuse

Informatique

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative