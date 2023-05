Kévin PARNAUDEAU

Titulaire du Diplôme de Comptabilité et de Gestion, j’ai eu l’opportunité d’acquérir de l’expérience professionnelle, en réalisant mes études en apprentissage et en rejoignant le groupe TP GROUP, au sein duquel j’ai évolué pendant un an. J’ai ainsi pu développer mes compétences en effectuant notamment, des opérations comptables, des clôtures de compte mensuel et annuel ou encore des déclarations fiscales. De plus, méticuleux et organisé, je réalise chaque mission dans le respect des règles de confidentialité, et avec le sens des responsabilités et la rigueur indispensable à l'exercice de la profession comptable. Mon esprit d’équipe, mon sens du relationnel et ma capacité d’adaptation à un nouvel environnement sont des atouts dont j’ai fait preuve au cours de mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Comptabilité publique

Comptabilité

Comptabilité fournisseurs