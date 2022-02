Kévin RANC

Diplômé en droit public, j'ai débuté mon parcours professionnel au sein de collectivités territoriales, en particulier la Région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai d'abord occupé des postes de chargé de mission qui mont permis d'approfondir mes connaissances sur l'environnement territorial et les politiques publiques locales.



Ensuite, j'ai rejoint le cabinet de Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en tant que chef de cabinet adjoint puis chef de cabinet, étant principalement chargé de préparer et d'assurer le suivi des déplacements du Président. J'ai ainsi acquis des compétences en matière de gestion et d'organisation, tout comme jai pu développer un sens des relations publiques avec les élus locaux et les partenaires institutionnels de la Région.



Après une expérience au conseil départemental de lArdèche, en qualité de directeur de cabinet chargé d'accompagner la nouvelle majorité dans les premiers mois de son installation, j'ai rejoint en janvier 2022 l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Orientation pour exercer les fonctions de Directeur Général adjoint. L'association fédère les principaux acteurs de l'orientation et franchit actuellement un cap en lançant des projets d'envergure tels que TUMO Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes.



Enfin, je suis par ailleurs engagé au niveau local en tant que conseiller municipal délégué à Guilherand-Granges (11 000 habitants, Ardèche) et conseiller communautaire à la CC Rhône-Crussol depuis 2020.