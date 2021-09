Kévorkian LAURENCE

A grandi à Aubervilliers (93), et fait ses études sur Paris (75).

Comédienne formée , à l'Ecole de l' Acteur, Florent ( 1982/85), a suivi divers stages de Théâtre, à la Cartoucherie de Vincennes/ARTA ( 94).

Initiation à la comédie Musicale, au Clown et à la Danse.

Débute en 1986 , dans le rôle de Jacqueline " Jacques ou la soumisson " d'Eugène Ionesco- Mise en Scène Maka Kotto au Théâtre Montensier à Versailles.

De 1986 à 1990 , intègre des aventures de Compagnies et travaille avec les metteurs en Scène, Jacques Maurin, Pascal Elso, Jean-Charles Tachella, Petrika Ionesco , et joue ainsi du Molière, Marivaux, Musset, Crebillon-fils...

En 1990, est engagée, au titre d Assistante d'Eva Wagner-Pasquier, alors Directrice de la Programmation , à l'Opéra National de Paris-Bastille ( sous les mandats de Georges-François Hirsch, puis Jean-Marie Blanchard ).

En 1993, co-fonde avec Franck Berthier, originaire d'Annecy (74), l'Ankinéa Théâtre.

La Compagnie soutenue par les tutelles, aura été nommée en résidence, à Thonon-les-bains/M.A.L(74), à Creil / La Faïencerie(60). En convention avec la Scène Nationale d'Annecy (74.



De 1994 à fin 2007, en a assurée la Direction Administrative, tout en interprétant les Créations de la Compagnie, à Paris, en Tournée Nationale et transfrontalière

( Italie, Suisse) : Shakespeare ( Le Songe d'une Nuit d'Été ) , Feydeau ( La Dame de chez Maxim's ) , Borchert ( Dehors , devant la porte ), Strindberg( Un Songe/ Agnès ), Svevo ( La régénération / Rita, Melquiot( Le gardeur de silence / Saena ) , Tchekhov " Tchekhov Intime/ rôles : Macha, Sonia) et ( Ivanov / Anna Petrovna) ...



Depuis 2007/08, enseigne l'Art Dramatique, au Conservatoire de Champigny sur Marne (94), à la demande de Christophe Lidon , Metteur en Scène et Directeur de l'Action Théâtrale et de la Formation à Champigny sur Marne(94).

Elle Intervient également pour des sensibilisations au Théâtre, auprès des Collégiens, lycéens et Jeunes des Cités( Boullereaux, Bois Labbé)



A été dirigée au titre de Comédienne, par Christophe Lidon , dans " La plus petite femme du Monde" de Valérie Alane ( 2007/08, et dans " Sors de ce corps Katherine Mansfield "( 2008/09) , pour le Festival des Petites formes de Champigny sur Marne.

En 2009 , crée sa Compagnie : Le Syrelis Théâtre .



Assistanat à la Mise en Scène du Spectacle " F-X ", mis en scène par Christophe Lidon , au Festival d'Avignon 2009 ( Théâtre du Chêne Noir )

Reprise en 2012, au Théâtre du Lucernaire ( Paris ).



En mai 2010, Mise en Scène de la nouvelle musicale " Copenhague " , au Centre Culturel olivier Messiaen ( Champigny sur Marne)

Direction d'Orchestre : Philippe Picot sur un livret de Gwenaele Guillerm

Reprogrammé en Novembre 2011.



Depuis 2010, travaille également régulièrement , au titre de Comédienne, avec l'Artiste/Chorégraphe Karim Sebbar , sur des propositions de " Cabarets" , au Théâtre Gérard Philippe de Champigny sur Marne.



En mai 2012, Mise en Scène du Conte Musical d'Allain Leprest et Romain Didier " Pantin Pantine " , Direction d'Orchestre : Isabelle Krief , au Centre Culturel Olivier Messiaen.

Sept. 2012, Création de "Zéro s'est endormi " de valérie Alane- Mise en Scène: Ch.Lidon , dont elle assure l'assistanat (Théâtre Gérard Philipe à Champigny/Marne)

reprise au Théâtre Artistic-Athévains ( paris 11ème) en Nov.Déc.2012



2013 Apparaît dans clip de TéTé " Ritournelles "

Depuis son arrivée à Champigny sur Marne en 2007 , jusquà ce jour, elle contribue toujours à la réalisation de formes artistiques , sous limpulsion de la direction des Affaires Culturelles ( lectures mises en espace , dirige des stages de sensibilisation ( pour Champigny-Plage, PRE)

Mai 2015 / Création-Mise en scène du récital musical de « La chanson , cest la Vie ! « , au centre Culturel Olivier messiaen( Direction orchestrale : Philippe Picot)

Depuis janvier 2015, Comédienne associée , en charge du dévellopement de l'action théâtrale de la Ville .

Septembre 2015 , prise de ses fonctions de Directrice



Mes compétences :

Comédienne

Théâtre

Formation

Enseignement

Mise en Scène