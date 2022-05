Bonjour



D'une famille d'artistes Tunisiens. Je suis : Pédagogue- Danseuse- Chorégraphe- Comédienne et Musicienne à la percussion.



Médiatrice et Animatrice d'ateliers artistiques, je mène des projets culturels auprès différents publics.



Bienvenues dans mon univers http://www.naimaouarda.com

Naïma Ouarda





Mes compétences :

Création de spectacle

Pédagogue et formatrice Danse

Animatrice d'ateliers artistiques