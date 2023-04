Khadija MEFTEH

En sus de mon cursus universitaire qui m’a permis d’acquérir des compétences de communication, de la rigueur et de la méthode, mon parcours professionnel m’a fait développer des qualités relationnelles et rédactionnelles.



Par ailleurs, je suis organisée et je maitrise plusieurs outils informatique et je suis capable de gérer mon travaille de façon dynamique et sérieuse



Je suis très respectueuse du principe de discrétion et j’ai le sens des relations humaines, des qualités essentielles pour accueillir et conseiller au mieux le public.



Ma curiosité et ma motivation et ma capacité d’adaptation me permettront d’être rapidement opérationnelle pour traiter en toute autonomie les taches qui me seront confiés.



Mes compétences :

Informatique

Négociation

QOS

Vente

Communication

Logistique

Langues vivantes