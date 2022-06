Khaled CHERAIT

Automaticien ,actuellement j'occupe un poste Responsable industriel au sien de la SARL BRIQUETERIE EL AMEL ,



Conduire les opérations de maintenance en coordonnant l'intervention déquipes de spécialistes

S'assurer de la qualité des équipements

Gérer le matériel et les produits correspondants

Définir les mesures de sécurité pour protéger les hommes, les installations et l'environnement

Vérifier lapplication de ces mesures

Assurer si besoin la maintenance du matériel

très motivé, très sérieux et très cultivé. aime apprendre et fait des progrès rapidement.



Mes compétences :

Formation siemens step 7

Analyse de risque

Automatique

Maintenance industrielle

Management

Coordination technique

Rigueur

Analyse technique

Gestion de la maintenance

Ponctualité