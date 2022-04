Bonjour

Titulaire d'une maîtrise informatique Spécialité : Technologies de l'Information et Ingénierie du Logiciel de l’Institut Universitaire Professionnalisé de Brest. Actuellement, je suis à la recherche d'un emploi ou d'un contrat de professionnalisation.



Dynamique, rigoureux, réactif, passionné par l'informatique sont mes meilleurs atouts pour rejoindre l'une de vos équipes.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Merci d'avance.



Khaled ZAIRI



Mes compétences :

PHP5

MySQL

JAVA

Html/css

Oracle

C

GWT

Hibernate

GXT

JAVASCRIPT.

SSH

JEE

PHP

Visual Basic

HTML

JavaScript

SQL

XML

ASP

Assembleur

Ada