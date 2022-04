Khalfallah AMINE

Mon parcours professionnel me permet d'assurer une parfaite maîtrise des différentes qualités requises pour avoir des responsabilités dans des équipes au sein des magasins.



J'ai une expérience de plus de 11 ans dans l’activité de commerce qui m’on permit de découvrir le métier sous ces différents niveaux. Cette expérience à développer chez moi dés qualités commerciales, managériales et gestionnaires.



J’ai une grande faculté d'adaptation, réactive, et ayant le goût des relations clients, du travail en équipe et des challenges.



Je suis très passionné par l’univers de la mode, les couleurs, la tendance.

La gestion de l'humain en première priorité (renouer avec la confiance, développer l'enthousiasme et le plaisir de travailler en équipe, bonne capacité d'écoute avant la prise de décisions, partage des résultats).



Aujourd’hui je suis responsable de magasin de 1.2m€ de chiffre d’affaires et je manage une équipe de 5 personnes.





Mes compétences :

Accompagnement

Gestion

Formation

Planification