Je suis Imen Khalfallah,j'ai eu ma Licence en Commerce International en 2011 à l'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales et en 2013 j'ai eu mon master dans la même spécialité.Actuellemet, j'occuppe le poste "Analyste d'Appels d'Offres Nationales et internationales" à TECHPLUS