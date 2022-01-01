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Khalid AISSAOUI

APO

En résumé

AYANT PLUS DE 25 ANS D EXPERIENCE DANS LE DOMAINE MARITIME ET EN OFFSHORE, JE ME SUIS FORGE DES CONNAISSANCES ET UN SAVOIR FAIRE QUE CE SOIT AU CANADA, AU MAROC OU AU NIVEAU INTERATIONAL:

MES CHAMPS D ACTION SONT:

MARINE & INDUSTRIAL CONSULTING
SHIPS- MARINE & INDUSTRIAL MATERIAL BROKER.
SHIPS SURVEYOR AND AUDITOR
3RD PARTY TECHNICAL MANAGEMENT
NDT (ULTRASOUND)PROFESSIONAL
UNDER WATER HULLS INSPECTION
HSE TRAINING COURSES (MARINE & INDUSTRIAL)

Localisation : MONTREAL - Canada
CASABLANCA- MOROCCO

Mes compétences :
Auditor
Broker
Consulting
HSE
HSE training
Inspection
Management
NDT
Surveyor
Technical Management
Training
Ultrasound

Entreprises

  • MARINE & INDUSTRIAL X-PER - MANAGER

    maintenant

Formations

  • HEC DESS

    Montréal 2008 - 2010

  • INSTITUT SUPERIEUR D'ETUDES MARITIMES ISEM (Casablanca)

    Casablanca 1984 - 1987 MARINE ENGINEERING

    MARINE ENGINEERING

Réseau