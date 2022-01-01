Khalid AISSAOUI

AYANT PLUS DE 25 ANS D EXPERIENCE DANS LE DOMAINE MARITIME ET EN OFFSHORE, JE ME SUIS FORGE DES CONNAISSANCES ET UN SAVOIR FAIRE QUE CE SOIT AU CANADA, AU MAROC OU AU NIVEAU INTERATIONAL:
MES CHAMPS D ACTION SONT:
MARINE & INDUSTRIAL CONSULTING
SHIPS- MARINE & INDUSTRIAL MATERIAL BROKER.
SHIPS SURVEYOR AND AUDITOR
3RD PARTY TECHNICAL MANAGEMENT
NDT (ULTRASOUND)PROFESSIONAL
UNDER WATER HULLS INSPECTION
HSE TRAINING COURSES (MARINE & INDUSTRIAL)
Localisation : MONTREAL - Canada
CASABLANCA- MOROCCO
Mes compétences :
Auditor
Broker
Consulting
HSE
HSE training
Inspection
Management
NDT
Surveyor
Technical Management
Training
Ultrasound