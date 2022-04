Khalid ARBAYNE

Dakisoft est éditeur spécialisé en système d'informations en logistique et transport.



Nos Systems :



Warehouse Management System (WMS)

Transport Management System (TMS)

GPS Tracking et Fleet Management

Fuel Control System (FCS)

Staff Control System (SCS)



Nos Produits :



Terminal PDA (1D,2D,3G,RFID, WIFI)

Douchette Scanner (1D)

Lecteur RFID

GPS tracker

Pointeuse Biométrique (WIFI)

Imprimante Code à barre



Plus d'informations sur :

www.dakitrack.com

www.dakisoft.com











Mes compétences :

TMS

Transport

Logistique

Informatique

E-marketing

WMS

E-learning