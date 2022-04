Khalid ASSAKKALI

Ma formation professionnelle m'a permis d'acquérir des connaissances aussi bien théoriques que pratiques dans le domaine des infrastructures réseaux et systèmes. En tant que technicien réseau chez OCP puis chez Devosystem j'ai pu parfaire ma connaissance dans le domaine de la maintenance d'un parc informatique et des réseaux.



Mes compétences :

Informatique

Supervision de réseau

réseau & sécurité informatique

XHTML

Ubuntu

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Linux Red Hat

Linux Fedora

Linux

Java

Client/Server

Cascading Style Sheets

C Programming Language