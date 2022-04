Khalid Baddou a cumulé 14 années d'expérience dans plusieurs postes de responsabilité dans des entreprises nationales et multinationales.



Ce lauréat de l’Université Al Akhawayn a eu l’opportunité d’opérer dans un environnement régional et international: Maghreb, Moyen-Orient et Afrique. Actuellement il est Directeur de la Communication pour l'Afrique à Western Union, après avoir géré la Communication de MERCK (3ème groupe mondial en Pharmaceutique) pour la région de l'Afrique Francophone.



Avant cela, Khalid a géré les services Marketing de Nestlé (1er groupe alimentaire mondial) pour la région du Maghreb, avant d’être chargé du développement du Business et évaluer les nouvelles opportunités d’investissement et production de la Société au Maghreb.



Khalid Baddou a initié en 2013 la création de l 'Association Marocaine du Marketing et de la Communication, qu’il préside depuis le lancement. Il s’agit d’une plate-forme d’échange d’expériences et de partage pour les professionnels de ces métiers. L’AMMC a initié également la création du Réseau Africain du Marketing et de la Communication (www.ammc.co)



En 2011, Khalid a été l'un des fondateurs de «l’Alliance des Indépendants», un Think Tank Marocain dédié aux thématiques économiques, dont il est actuellement Vice-président et à travers lequel il a travaillé sur plusieurs initiatives sectorielles dont l’entreprenariat, l’emploi, l’investissement, la fiscalité…



Il est également l’un des fondateurs de « L’Association des Lauréats de l’Université Al Akhawayn », pour laquelle il a été élu Président entre 2009 et 2012. L'Association a connu durant cette période l'un de ses moments les plus prestigieux et a gagné en crédibilité et rayonnement en interne et en externe.



Khalid Baddou a animé plusieurs ateliers et a participé à plusieurs conférences autour des thèmes de la gestion des affaires, l’Emploi, la Communication et Nation Branding.



Khalid est marié et père de deux filles.



Mes compétences :

Marketing

Communication