Khalid BAHSAIN

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’état en industries agricoles et alimentaires suivi à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, une école qui offre une formation théorique et pratique d’ingénieur spécialisé dans l’optimisation des procédés, gestion de la production et dans le management de la qualité.

Dynamique et motivée, j’ai acquis au cours de mes premières expériences de stage les qualités intrinsèques du métier de l’ingénieur et l’importance de l’esprit d’analyse et de synthèse dans l’épanouissement de sa personnalité.



Mes compétences :

Visual Basic .NET

Sphinx Software

Microsoft Word, excel, powerpoint, access

Microsoft Project

Audit

Génie des procédés

Haccp

ISO 22000

recherche opérationelle