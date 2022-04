Khalid benzaha

âgé de 28 ans, titulaire de deux diplômes universitaire de technologie le premier technique de management,option:informatique et gestion des entreprises en 2006,e le second diplôme s'inscrit dans le cadre de métier de l'offshoring, option :administrateur de personnel et j'ai une baccalauréat en science économiques.



Mes compétences :

Travail en Groupe