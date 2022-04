Khalid BOUAZZAOUI

Autodidacte je sait m'adapter a toute les situations,Très à l’écoute des clients et des équipes que j’ai eu à gérer, j’ai toujours su instaurer une très bonne relation avec ces derniers. Pour moi il n’y a jamais de problème, il n’y a que des solutions. Et cet état d’esprit m’a permis effectivement d’anticiper et d’éviter bon nombre de problèmes. Je suis très attaché à respecter mes engagements et à mener jusqu’au bout les projets qui me sont confiés.

Mes connaissances techniques concernant tous les corps d’états, ma maîtrise des procédures qui vont de la conception d’un projet de construction, du suivi des travaux jusqu’à la réception de l’ouvrage.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel