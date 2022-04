Khalid BOUKRINIAA

Passionné par les thèmes récurrents du monde digital : #transformation digitale, #E-banking #M-banking #FinTech #AssurTech #Agile #UX #UI ...,

Acteur du web depuis 10 ans, j'ai développé une expertise dans la conception et le management de projet digitaux orientés Microsoft. Mon domaine de compétence couvre l'ensemble des phases d'un projet web/mobile depuis l'étude de besoins, faisabilité, chiffrage, négociation, tenue de planning, mise en production, recettage et maintenance.



Capable de manager et faire cohabiter les profils nécessaires au bon déroulement du cycle de développement (méthode agile ou cycle en v) : architecte, lead technique, développeur, marketeur, designer, community manager.



Aptitudes RELATIONNELLES et spécifiques à la CONDUITE DE PROJET :



• Travail en équipe et capacité d’adaptation ;

• Autonomie et sens de l’organisation ;

• Esprit d’analyse et de synthèse ;

• Encadrement et pédagogie ;

• Qualité d’écoute et de communication ;

• Gestion de conflit ;

• Réactivité et persévérance;

• Sens du résultat.



Mes compétences :

SharePoint 2007

Sharepoint 2013

Sharepoint 2010

SQL Server 2005/2008/2012

Visual Studio 2010

C #

Sharepoint Designer

jQuery

Windows server 2008 R2

JavaScript/Ajax

Visual Studio 2012