Khalid BOUROUISSE

Je suis un responsable qualité,hygiène,sécurité et environnement.

• mon activité consiste à :

o Conseiller la direction dans l’élaboration de la politique hygiène-sécurité-environnement, participer à la conception des plans d’action HSE et piloter leur déploiement

o Construire et faire évoluer les systèmes de management HSE en s’assurant qu’ils soient les mieux adaptés aux besoins de son entreprise

o Piloter l’exploitation des systèmes de Management HSE

o Evaluer et améliorer l’efficacité du système de Management HSE (conformité du produit, sécurité du personnel, maîtrise des impacts environnementaux)

o Conduire les démarches de certifications et de qualifications d’entreprise ainsi que leur renouvellement

o Proposer des objectifs HSE à sa direction, participer à l’élaboration des plans d’action QHSE et suivre leurs déploiements

o Exercer un rôle d’alerte en matière de risques hygiène, santé, sécurité et eEnvironnement auprès de sa direction

o Piloter le processus d’enquête et d’analyse d’accidents, incidents, les non conformités, dysfonctionnements HSE et des actions correctives et préventives associées

o Coordonner le programme d’audits internes HSE et conduit lui-même certains audits HSE

o Préparer les revues de direction HSE et veille à leur bon déroulement

o S’assurer que les processus de sensibilisation et de communication en matière d'hygiène, sécurité et environnement sont efficaces et y contribuer

o Informer sa direction des évolutions de la législation, des normes et des recommandations en matière de sécurité et environnement

o Assurer le reporting HSE de son entreprise vers sa direction

o Animer l’équipe de correspondants QHSE et/ou animateurs sécurité de son entreprise (coordination et mutualisation de leurs actions)

o Participer aux actions suivantes :

 audits croisés

 groupes de travail

 journées HSE

 échanges de pratiques...

o Elaborer le bilan annuel des actions de prévention et le planning annuel des actions de prévention

o Choisir les moyens de protection collective ou individuelle

o Rédiger le documents, les plans de prévention, les POI...

o Prendre des initiatives pour prévenir les risques d'accident ou de pollution

o Gérer un budget prévention

o Participer de façon transversale à tous les projets pour intégrer la sécurité en amont

o Représenter l'établissement dont il dépend au sein des comités internationaux pour harmoniser les politiques prévention dans des groupes internationaux

o Coordonner la sécurité avec les entreprises riveraines et les autorités locales

o Définir les besoins en formation à la prévention en concertation avec les ressources humaines

o Représenter l’entreprise auprès d'organismes extérieurs : Clients, Maîtres d’œuvre, CRAM, Médecine du Travail, Inspection du Travail, DRIRE, tribunaux pénaux







Mes compétences :

Combativité

Forte personnalité

Ténacité