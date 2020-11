Khalid BOUSTTA

Bonjour

Je m'appelle Mr Boustta khalid

Je suis SSIAP2 je cherche un poste en ssaip2

J'ai acquis lors de mes différentes expériences, le sens de la responsabilité, la réactivité et l'anticipation, les 3 grands prérequis indispensables pour exercer un métier dans la sécurité.

J'aimerais pouvoir mettre à disposition d'une entreprise toutes mes compétences et normes de sécurité des ERP, prévention incendie, Assistance à personnes, SSAIP 2, techniques de surveillance/télésurveillance en plus de mes capacités de leadership dans le management des équipes.

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de toute ma considération.