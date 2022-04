Khalid BOUSTTA

Consultant en informatique décisionnelle.



Mes compétences techniques:



ETL : Microsoft Integration Services, Oracle Data Integrator, Talend

SGBD relationnels : Oracle, SQL Server, Teradata, Oracle Exadata, Sybase, MySql

Restitution et analyse : R, Weka, SAS Miner, SSRS , Cognos, Power BI, SSAS, Business Objects BI 4, Eclipse BIRT

Langages de programmation : C, C++, Java, SQL/PLSQL/T-SQL, XML, XHTML, PHP, Perl, Jython, Shell

Logiciel de modélisation : Power AMC, Oracle SQL Developer Data Modeler



Mes compétences fonctionnelles:



Interface MOE/MOA

Interface MOE/Prod

Gestion de projet (Etude de besoin, Chiffrage, Planning)

Rédaction de documentation (Fiche de Synthèse, Spécifications, Manuel d'Installation, Manuel d'Exploitation)



