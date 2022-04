Khalid chafi

je suis manager principal de IMAGE . institut de formation et conseil agrée depuis 2002 , qui s’étend sur une surface de 350 m2, on accueille chaque année plus de 900 agents de différente entreprises nationales et privées dans des divers spécialités diplômantes et qualifiantes:

QHSE

Hygiène, Sécurité et Environnement HSE

Approvisionnement

Gestion de la production

Maintenance industrielle

Comptabilités et fiances

Commerce et marketing

Gestion des projets

Environnement

Informatique

Langue



Étude



⇒ Étude de danger.

⇒ Étude d’impacts sur l’environnement.

⇒ Audit environnemental.

⇒ Audit en hygiène et sécurité alimentaire.

⇒ Audit qualité.

⇒ Audit sécurité.

⇒ Élaboration des audites de sureté interne.



Accompagnement



⇒ Accompagnement à la mise en place d’un Système de management de la qualité (norme ISO 9001-2015)

⇒ Accompagnement à la mise en place d’un Système de management de santé et sécurité en milieu de travail OHSAS 18001.

⇒ Accompagnement à la mise en place d’un Système de management de l’environnement ISO 14001.

⇒ Accompagnement à la mise en place d’un Système de management des denrées alimentaires Norme ISO 22000/HACCP.

⇒ Accompagnement à la mise en place d’un Système de management de la qualité des laboratoires Norme ISO17025.

⇒ Accompagnement à la mise en place d’un Système de management vers l’excellence EFQM.



Conseils



⇒ Diagnostique qualité, sécurité et environnement.

⇒ Élaboration des manuelles qualités, sécurité et environnement.

⇒ Évaluation et gestion des risques.

⇒ Réalisation plan de gestion environnementale.

⇒ Réalisation des plans de management des déchets

⇒ Réalisation des plans d'intervention interne.