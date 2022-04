Khalid COHEN

Après un cursus universitaire, j'avais démarré dans la vie professionnelle à la Banque Populaire en tant que chef de projet.

Profitant de cette expérience dans la conduite de projets, j’avais intégré WAFASALAF pour superviser le lancement de la première carte de crédit revolving au Maroc.

Après avoir occupé plusieurs postes dans la Direction Marketing de WAFASALAF, j’avais participé à la mise en place d’un nouveau Département de Marketing Direct que j’avais coiffé durant quatre ans.

Ensuite j’avais intégré la société de crédit EQDOM en tant que Directeur Marketing et Commercial. Ayant toujours été en contact avec le secteur automobile que j’affectionnais particulièrement, j’avais décidé de l’intégrer et d’y faire carrière. J’avais donc rejoint le projet de lancement de la marque KIA MOTORS Maroc en 2005 en tant que Directeur Commercial.

Mon expérience dans le financement m’avait aidé à mieux développer les crédits pour l’acquisition de véhicules en élargissant la cible aux salariés moyens. Ainsi j’ai pu avec mon équipe dépasser les objectifs de la société et la hisser au rang de leader du marché de l’automobile marocain durant sept ans.

En 2011 & en parallèle avec son Job, j’avais créé mon entreprise : une franchise de restauration rapide avec un premier point de vente au Morocco mall.

Je suis également resté actif dans le domaine de l’enseignement et la formation du marketing et des techniques de vente que je pratique depuis 2000.

En 2013, j’avais participé au lancement d'une nouvelle marque de voiture au Maroc TATA MOTORS.

En 2014, j’avais rejoint l’équipe BINOMEIR pour relancer KIA au Maroc. J’avais occupé le poste de directeur commercial jusqu’à sa revente à un autre groupe en décembre 2018.

Actuellement, je suis dans le consulting, la formation et l’entreprenariat.



Mes compétences :

Techniques de ventes et négociation

CRM

Marketing direct

Télémarketing

Lancement de nouveaux produits

La vente B to B

Le marketing stratégique et opérationnel

Lancement de projet

Fidéliser et Développer

budgets

Merise Methodology

Nouveau

Microsoft Word

Microsoft Excel