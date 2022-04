Khalid DAHOUMANE

Manager avec expérience, propose ses services professionnels pour tout poste nécessitant un esprit réactif, organisé, et sérieux.

Impliqué et dynamique, je recherche un magasin où m'épanouir pleinement en me consacrant à l'atteinte des objectifs tout en harmonisant et en encourageant les efforts de chacun.

Mes compétences sont multiples : gestion centre de profit, suivi chantier, vente, gestion personnel, planification, relation B to B et B to C , contacts fournisseurs/sous traitants/particuliers...

Je fais preuve d'un grand sens de l'implication pour mener à bien les missions qui me sont confiées.

Cordialement,

K. DAHOUMANE

06.63.10.99.58.



Mes compétences :

Adaptabilité

Aisance relationnelle

Carisme

Déterminé

Gestion de Centre de Profit

Implication

Manager

Organisé

Polyvalence

Professionnalisme

Réactivité

Organisation

Aisance relationelle