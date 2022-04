Artiste peintre et sculteure .

Scénariste auteur du livre = le scénarios de l idée a l écran= en Arabe

J écrit les scénarios en lange arabe et français

1/ le rigollot

2/ les déportés

3/ le terroriste

4/ leçon morale.

5/le taximan

6/ la femme de l autre

7/ réjouie toi aujourd'hui et paye demain.

8/espoir .

9/hello la mort.

10/ le four.

11/ le boxeur

12/ voyage vers l enfer .

Etc….



Mes compétences :

Scénario