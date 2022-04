Afrique SOLUTIONS RESTAURANTS

Une page consacrée aux CHR (café, hôtellerie, restaurant) mais aussi au tourisme, aux métiers (cuisine, salle, réception, accueil, management, communication, édition...) directement liés à tous ces métiers et indirectement : les fournisseurs, les partenaires institutionnels et privés sur le continent africain



Choix du positionnement, conseil en décoration, choix et installation des équipements, confection de la carte (traduction bilingue), proposition d’un personnel adéquat pour votre activité, établissement des règles de travail (principes du stock minimum, des approvisionnements…), établissement des fiches techniques des différents plats constituant le menu (quantité, portion, ingrédients…), confection de la carte de vins, carte de cocktails et autre cartes boissons (choix des composants, mise en page et créa), établissement de la liste fournisseurs, tests de la qualité, de l’efficacité et de la rapidité

- Elaboration de la politique de prix :

Recherche des meilleurs coûts d’achat, analyse du marché, proposition d’un prix de vente avec un coefficient de marge répondant à l’esprit et au positionnement du produit.

- Politique de communication et Mise en Place

Selon de type de communication choisi media ou hors média et le canal (internet, confection et distribution de flyers, campagne sms…)

-Politique de la place approprié :

Faciliter l’accessibilité du produit pour la cible commerciale par la mise en place de panneaux directionnelle (gauche, droite) et de distance ( à 2 km) visible, lisible et perceptible.

-Aide à la gestion pendant une période définie ou remplacements



Mes compétences :

Afrique

Afrique de l'ouest

Anglais

Communication

Conseil

Cuisine

Diététique

Édition

Education

Gastronomie

Guide

Hotel

Hôtellerie

Hygiène

restaurant

restauration