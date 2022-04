Julie LAPOUGE

« Dynamique et volontaire je sais m’adapter aux contraintes et spécificités d’une activité. Je suis également capable de mettre en place une organisation du travail cohérente entre différents services. Je suis créative, force de proposition et de taille à argumenter auprès d’interlocuteurs ayant des intérêts divergents. »



Management



- Coordination, supervision d’équipes

- Gestion des conflits

- Recrutement et formation

- Adoption d’un style managérial adapté au personnel et aux objectifs commerciaux

- Animation de réunion, entretien

- Mise en place d’actions correctives argumentées et évaluation des résultats



Développement Commercial



- Élaboration et application d’une stratégie commerciale

- Analyse du marché et de la concurrence locale

- Contrôle et évaluation de la qualité du service rendu

- Mise en place d’actions de promotion

- Relations publiques

- Négociation commerciale



Gestion



- Contrôle, et évaluation de la rentabilité de l’établissement

- Production d’analyses économiques et financières et les exploiter

- Élaboration et exploitation de tableaux de bord de suivi de l’activité

- Gestion comptable et financière

- Gestion des achats

- Choix des investissements



Mes compétences :

Humanitaire

Hôtellerie

Développement durable

Tourisme