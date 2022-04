Jeune diplômé d'un Master 2 Management des systèmes d'information à l'ISC PARIS School, je suis actuellement en poste en tant que consultant chez CGI sur une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le compte de l'entreprise Total.



La formation que j'ai suivi à l’ISC Paris, à double compétence Business et Technologies en management des SI, m'a apporté les connaissances techniques fondamentales des outils des systèmes d’information ainsi que des compétences stratégiques et managériales poussées.



Mes expériences internationales en entreprise et mon implication associative m’ont permis d’accroître mes compétences en termes de management de projet. Cette évolution à l’étranger a accru ma capacité d’adaptation à différents milieux et types de managements. J’ai été assistant chef de projet au sein d’HM Outdoors (société de paysagiste), au Canada et responsable du développement de « Social business » aux philippines au sein de l’ONG Gawad Kalinga.



De plus le poste de vice-président chargé de la communication que j’ai occupé au sein de l’ONG étudiante Aide Mondiale ISC et celle de vice-président du BDE de mon institut m’ont permis de gérer des budgets élevés (850 K€) mais aussi de vivre une véritable expérience de manager de projet.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter via khalid.eddaikhane@iscparis.com ou au 06.95.24.73.88.



Mes compétences :

Pack office

Gestion de projet

SQL

SAP

Blue ocean strategy

Photoshop CS5

SAP-BO

Hr access

CRM

Conduite du changement

Management