Khalid el gouadi.32 responsable de magasin spécialiste de vendre matériel de sport.licencié en management et gestion de PME.technicien spécialise de développement informatique.

Mes compétences:

Maîtriser les mécanismes de base de la comptabilité

Connaître les grands principes juridiques liés au contrat de vente

Calculer les soldes intermédiaires de gestion, les ratios de rentabilité

Bâtir des prévisions de trésorerie

Gérer la durée du travail

Identifier la charge fiscale

Résoudre les tensions et conflits

Connaître les aspects de l’imposition du CA

Élaborer une liasse fiscale

Maîtriser les technique de Marketing.

compétences informatique:

-Java, Visual Basic 6.0, Visual Basic.net

- HTML, CSS, Java script, PHP

-Méthodes d’analyse et de conception Merise

- MS Access, Oracle

-Flash CS 3

-Word, Excel, PowerPoint,dreamwever.....



Vente

Communication

Marketing

Sport

Management