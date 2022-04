Khalid EL GOURMAOUI

Chez ARTENAY BARS, nous sommes Le fabricant spécialiste de barres de céréales et mueslis croustillants.



La Supply Chain y occupe une place stratégique car elle agence Les techniques logistiques amonts, Les moyens de production et Le savoir faire logistique aval sur mesure pour répondre aux exigences de nos clients et donc les satisfaire.



Diplômé de la faculté des affaires internationales du HAVRE et expert dans la logistique internationale, mon rôle en tant que Directeur Supply Chain chez Artenay Bars est, outre le sens du management de plusieurs pôles :



* assurer une interface solide, stable et complète entre le planning, la production et le commerce pour stabiliser le PDC

* piloter l'activité logistique globale et mesurer sa performance au travers de KPI's

* innover & construire les solutions logistiques répondant au triptyque coût-qualité-délais dans une dynamique de rationalisation des coûts & flux logistiques

* conduire les projets à moyen et long terme



Mes compétences :

Logistique

Management

Supply chain