Khalid EL MOURABIT

Créée en juin 2018, ITValue (www.itvalue-consulting.com) est une entreprise de service et de conseil numérique spécialisée sur SAP (S4/Hana) et les nouvelles technologies (Java, Angular...).



Notre objectif est d'accompagner nos clients dans leur transformation numérique et de devenir leur partenaire de confiance dans la mise en oeuvre de leurs projets IT.



Avec déjà une quinzaine de collaborateurs, ITValue Consulting a un objectif ambitieux de croissance (25 fin 2018, 60 fin 2019 et 110 collaborateurs fin 2020) et nous proposons un certain nombre d'offres d'emploi sur notre site.



Et parce que le cœur de nos métiers est et restera toujours l'humain, nous accordons une place primordiale à l'épanouissement et à la progression de nos collaborateurs.



