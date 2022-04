Khalid EL OTMANI

Dans le cadre d’une reconversion professionnelle, je me suis orienté vers l’informatique ; j’ai obtenu le titre professionnel de technicien d’assistance en informatique, délivré par l’AFPA ; et dans la continuité de mon parcours je me suis spécialisé dans la gestion et l’administration de réseaux , par le biais de la formation d’administrateur réseaux dispensée par l’ESIC à Paris, celle-ci m’a permis de consolider mes connaissances et d’acquérir de nombreuses compétences techniques, validée par une certification RNCP niveau 3.

Méthodique, organisé, avec un bon relationnel et une bonne capacité d’adaptation, je cherche un poste de technicien systèmes et réseaux.

Libre de tout engagement, je serai à même de vous exposer mon parcours professionnel lors d’un prochain entretien.

Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.



Mes compétences :

VPN

TCP/IP

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server