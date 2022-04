Etant un lauréat de l'École Nationale des Sciences Appliquées de Fès (Maroc), j'ai pu suivre une formation hautement qualifiée et très diversifiée, ce qui m'a permis d'avoir une vision globale sur l’ensemble des besoins du marché marocain dans le domaine de l’IT.

Cependant mes expériences m’ont permet d’approfondir mes capacités technique et personnel. Ce qui me permettra de bien choisir et définir mes orientations et mes objectifs professionnels.