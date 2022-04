Médecin secteur publique,généraliste depuis Mai 2002, expérience riche entre rurale et urbain,sud et nord marocain,pratique de centres de santé et pratique hospitalière y compris urgences et maternités.actuellement médecin à Fés,centre de santé Ain chkéf.

OBJECTIF:Remplacements médicaux, Gardes ,assistances médicaux.