Bonjour



je vous présente mr khalid errai pompier d'industriel technicien au service d'incendie et de sécurité, maintenance de toutes installations d’incendies SPK , SSI,RIA , EXTINCTEUR, SKYDOUME et groupes moto- pompe par ex 2500m3 et 2100m3 titulaire de toutes categourés de permis B,C,D,E et expérience de 10 ans de pompier professionnelle 1998 au 2008 en fin esprit d’équipe et sang froid ........... ext



Mes compétences :

Brigade