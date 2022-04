Khalid ERRAIHANI

Conseiller fiscal et social, Master Comptabilité-Contrôle et Audit de l'université de Rennes 1, plus de dix neuf ans d’expérience en matière d’accompagnement d’entreprises dans le domaine financier, fiscal, juridique et social.



Plus d’une centaine de références dans la direction des missions de révision, de tenue de la comptabilité générale et analytique, de reporting en normes locales et internationales, de tenue de la paie et du conseil financier, fiscal, juridique et social.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Gestion administrative

Droit social

Consolidation

Juridique

Finance

Gestion de projet

Reporting

Conseil fiscal

Conseil en organisation

Comptabilité analytique

Normes comptables internationales IAS/IFRS