PROCONCEPT SAS, est votre interlocuteur privilégié pour les solutions d’ingénierie Industrielle :



• Conception mécanique et électrique ferroviaire

• Conception et étude de faisabilité

• Réaliser les maquettes 3D, les liasses de plans et nomenclatures

• Conception des faisceaux électrique sous catia V5.

• Etude et Aménagement d'ateliers de production

• Concevoir des Chariots spécifiques pour de nombreux produits

• Chariot de manutention; Remorque industrielle; Automoteur …

• Charpente seconde œuvre: Passerelles ;Escalier ;Calcule descente de charge …

• Outillages de manutention et levage: Palonniers; Balancelles



Moyens informatiques :

CAO: SOLID WORKS, CATIA V5



Contacte:



Khalid ESSAOUARI

Gérant



2 Rue de la Lyre



25600 VIEUX CHARMONT



GSM :06 46 63 64 02



Email : k.essaouari@proconcept-sas.fr



Mes compétences :

Mécanique

Construction métallique

Conception mécanique

Automobile

Gestion de projet

Suivi des fournisseurs

Encadrement

Suivi de chantiers

Suivi clientèle

Solidworks

SHEETMETAL DESIGN

Catia v5

EHI

Ferroviaire