Ayant assumé plusieurs responsabilités au sein de différentes sociétés en qualité de Directeur Administratif et Financier et Gérant de Cliniques où j'ai pu mettre en pratique toutes mes connaissances acquises, soit au niveau académique ou bien professionnel.

J'ai pu faire face à des situations compliquées et réussir des défits importants touchant plusieurs secteurs.



Mes compétences :

Contrôleur de gestion

Directeur financier

Gerant de clinique