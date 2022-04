Je suis gérant d une petite entreprise d ébénisterie et de décoration en général.

mon savoir faire est le fruit d'une longue expérience acquise au maroc et à l'étranger , un développement de créativité dans le secteur , le respect des règles de l'art des métiers.et le respect des délais de livraison et engagements est notre point fort de référence.



Mes compétences :

Gestion de projet

Maîtrise d'ouvrage

Gestion de la relation client