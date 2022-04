Khalid GOUMANOUZE

J'accrois mes compétences techniques et managériales dans le domaine des matériaux où se mêlent différents métiers.



J'apporte mon dynamisme et mes compétences d'organisation de la production et de pilotage d'équipe afin d'améliorer la productivité et le savoir-faire des ateliers d'usinage.



J'aime les challenges et j'aime impliquer l'équipe dans l'apport d'idées et solutions optimisées et pérennes pour l'activité.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines et matérielles de

Suivie des opérations et Assurance des délais de L

Planification et Coordination des activités de l’a

Formation du Personnel aux Procédures et standards

Audit Interne (Process, Qualité, 5S …).

Identification des Dysfonctionnements des Equipeme

Suivie des Indicateurs de Production, et déploieme

Création des gammes et des instructions d’usinage.