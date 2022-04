Khalid HAMZA

Coach Professionnel Certifié

Post Maître Certifié en PNL

Praticien Certifié en Hypnose

Maître Enseignant en Reiki





Diplômé en Audit & Contrôle de gestion - ESG PARIS

Expérience en Finance, Contrôle de gestion et Gestion Globale des Risques (Depuis 1999)



Domaines d’expertise :



- Coaching individuel et formations:

Définition des objectifs

planification stratégique personnelle, changement de comportement

gestion du stress et des émotions

croyances, valeurs

alignement des niveaux logiques de changement

gestion de carrière



- Organisation :

Mise en place d’une entité de contrôle de gestion

Mise en place d’une entité de gestion globale des risques

Mise en place d’un comité de surveillance des risques

Elaboration de manuel des procédures du contrôle de gestion

Elaboration de procédures de gestion des risques

Elaboration de la charte de surveillance des risques

Recrutement, intégration et encadrement des profils en contrôle de gestion et gestion des risques



- Projets :

Modélisation du budget prévisionnel

Modélisation de tableaux de bord d’activité et financier

Mise en place tableau de bord opérationnel

Mise en place de dispositif de gestion des risques opérationnels

Elaboration cartographie des risques

Tableau de bord des indicateurs de risque

Développement d’un Outil de gestion des risques opérationnels via Access (collecte des incidents, base de données des risques opérationnels, Reporting de risque opérationnel)

Développement du Scoring et stratégies du processus octroi

Revue du Scoring et des stratégies du processus recouvrement, . . .



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Risk management

Coaching

Gestion Financière