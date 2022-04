Khalid HAMZA

Suite à ma licence en science économie en 1999 j'ai intégrer le marché de l'emploi dans le domaine de la comptabilité et j'ai continuer à enrichir mes compétences à travers des formations continues et à travers divers expériences ce qui m'a permet de toucher plusieurs domaines que la comptabilité comme la gestion de trésorerie, la gestion de stock, l'audit qualité et le contrôle de gestion et ce jusqu'a fin 2006.

Suite à mon obtention d'un Master en contrôle de gestion j'ai décidé de se concentrer sur le domaine de contrôle de gestion.

Objectif que j'ai réalisé et je suis actuelement contrôleur de gestion dans une établissement financière.



D'autre part je m'intéresse beaucoup au domaine de développement personnel et dans lequel j'essaye toujours de développer mes compétences a travers des séminaires, des formations et mes activités au sein du club des gagnants.



Je vous laisse découvrir mon profil.



Bonen lecture et bon succès



Mes compétences :

Audit

Coaching

Comptabilité

Développement personnel

Finance

Formation

PNL