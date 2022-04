Salam , je suis Khalid Harraty Bouamri , un jeune homme âgé de 19 ans et très passionné par les sciences , je suis étudiant en deuxième année de la licence professionnelle en analyses biologiques et qualité dans les bio-Industries à l'EHEB ( École des Hautes Études de Biotechnologie et de santé )



Mes compétences :

Science alimentaire

Histologie

Microbiologie

Cytologie

Pharmacologie

Hématologie

Immunologie

Cosmétologie

Biochimie

PCR