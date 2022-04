Khalid ISSIG

1994 : Responsable planning au Club Valtur a Dalamane en Turquie : expérience a l’international d’une saison « juste après les études a Rome » avec le groupe Italien de villages de vacances Valtur.



Depuis 1996 : Collaborateur au sein du Groupe Accor



1996- 1999 : Responsable Hébergement au Coralia club la Kasbah a Agadir : hôtel club de vacances de 212 chambres avec une clientèle Loisir principalement Française, gestion des équipes hébergement, gestion des allotements et rapports commerciaux avec les TO internationaux et agences de voyages réceptives locales.



1999-2000 : Directeur Hébergement au Mercure Casablanca : hôtel en Centre de ville de 118 chambres avec une clientèle exclusivement Affaire, gestion des équipes et suivi quotidien de l’optimisation du pricing, ainsi que la tenue constante de bonnes relations avec les sociétés et les grands comptes.



2000-2002 : Directeur Hébergement au Coralia club Palmariva a Marrakech : hôtel Club de 326 chambres, clients composés d’une part d’individuels Tour operating et locaux en grande partie Loisir, et d’autre part de groupes ponctuels séminaires résidentiels.



2002-2005 : Directeur de l’hôtel ibis Tanger : Arrivée juste après l’ouverture de l’hôtel, mise en place des procédures de Gestion, mise en place des process pour une certification ISO 9001, élaboration d’une politique commerciale en hébergement et Restauration adaptée à l’ouverture et au développement de Tanger Free Zone.



2005-2007 : Directeur du site (02 hôtels ibis & Mercure) de Ouarzazate : Ouverture et recrutement partiel du Mercure (ancien Club Med), mise en place de procédures et normes de Gestion adaptés a un hôtel loisir 4*.

Supervision et Ouverture de l’ibis avec recrutement des équipes, mise en place des standards liés a la marque

Commercialisation du site selon la clientèle aussi bien auprès des sociétés de production de films et documentaires qu’auprès des sociétés, Tour Operators et Agences réceptives Marocaines pour les individuels, groupes séries…



2007-2012 : Directeur de l’hôtel ibis Marrakech Centre Gare : Rénovation totale de l’hôtel sur 4ans : chambres, locaux communs et locaux du personnel avec un hôtel quasiment plein durant toute la période.

Respect et maintien de la certification ISO 9001 et des procédures liées à la marque, suivi par la

mise en place et la certification ISO 14001.



Juin 2012-Mars 2013 : Directeur General du Coralia Club la Kasbah a Agadir.



Depuis Mars 2013 : Directeur General Adjoint du Pullman Marrakech Resort and SPA.



Mai - Aout 2014 :Mission d'ouverture de 2 hôtels : le Mercure Quemado Al-Hoceima (170 Chambres) et le Mercure Rif Nador (190 Chambres) ;

-Recrutement du personnel,

-Suivi des procédures administratives d'exploitation;

-Mise en place des procédures de gestion, des cartes de ventes des centres de profits,

-Supervision des relations avec les partenaires commerciaux, les services supports....



Septembre 2014 : Reprise du travail au Pullman Marrakech Resort and SPA.



Informatique :



Maîtrise des logiciels usuels (Word, Excel, Power Point et Outlook).