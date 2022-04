Khalid JALLAL

Titulaire d’un Diplôme de technicien en froid commercial et climatisation, et en Gestion informatisée.



Mon expérience ; au seine de la société VENTEC MAROC au service après vente (Entretien, dépannage et installation) cette entreprise à fait des contrats de maintenance de climatisation avec plusieurs groupes cimentiers, et plusieurs établissements. et contrainte de notre domaine Ce service m’apporté une très bonne maîtrise des problématiques d’activités.J’ai pu mettre en pratique mes acquis théoriques et me forger un solide bagage de compétences autant en intervention qu’en maintenance des systèmes.



Mes compétences :

Climatisation

Commercial

Froid commercial

installation

PRA

SAV