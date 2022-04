Khalid JIKOUTE

Durant 16 ans dans le monde SAP, j’ai occupé plusieurs rôles et pris différentes responsabilités : Expert Autorisations, Consultant Paie, Responsable Technique SAP HCM, Expert Portail SAP, Responsable de centre Nearshore d’implémentation et chef de projets SAP/Architecte Solution sur plusieurs projets locaux et globaux.



Lors de mon expérience, j’ai pu développer une bonne maitrise et une large expertise autour des processus métiers des ressources humaines et également mener des implémentations SAP HCM avec succès dans différentes industries ainsi que dans le secteur public.



Mes compétences :

Gestion des projets SAP HCM

Gestion d’équipe

Gestion des ressources

Transformation et digitalisation RH

Coordination technique

SAP BW, SAP HANA

Poratil SAP : Configuration et Développement

SuccessFactors : Employee Central

Paie, Gestion des temps, PA and OM

Stratégie de recette

Stratégies de migration de données

Interfaces et rapports

ABAP, ABAP OO, Workflow and extension des infotype

Administration des Autorisations dans SAP